Esodo estivo da bollino rosso sulle strade | scatta il piano Anas
Le strade italiane sono sotto pressione nel primo fine settimana di partenze estive. Per gestire l’aumento dei flussi veicolari, l’ente stradale ha rafforzato il personale su tutto il territorio e ha ridotto la presenza dei cantieri. L’obiettivo è agevolare i spostamenti e ridurre i disagi, con particolare attenzione alle aree più trafficate. La circolazione rimane intensa, con alcune zone che registrano code e rallentamenti.
Comincia il primo grande fine settimana di partenze e scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino al 7 settembre – fa sapere Anas – saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). 27 milioni di veicoli sulle strade nel weekend. In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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