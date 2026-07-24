Esodo estivo da bollino rosso sulle strade | scatta il piano Anas

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le strade italiane sono sotto pressione nel primo fine settimana di partenze estive. Per gestire l’aumento dei flussi veicolari, l’ente stradale ha rafforzato il personale su tutto il territorio e ha ridotto la presenza dei cantieri. L’obiettivo è agevolare i spostamenti e ridurre i disagi, con particolare attenzione alle aree più trafficate. La circolazione rimane intensa, con alcune zone che registrano code e rallentamenti.

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Comincia il primo grande fine settimana di partenze e scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino al 7 settembre – fa sapere Anas – saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). 27 milioni di veicoli sulle strade nel weekend. In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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