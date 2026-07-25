Ero struccata e con la t-shirt sporca di pomodoro | Martina Stella racconta il provino per L’ultimo bacio che le cambiò la vita

Martina Stella ha ricordato il provino per il film del 2001 che la rese famosa. All’epoca, era senza trucco e con una T-shirt macchiata di pomodoro. Quel provino le cambiò la vita, segnando l’inizio della sua carriera nel cinema.

Martina Stella ha raccontato uno dei momenti più importanti della sua carriera: il provino che le cambiò la vita per L’ultimo bacio, il film di Gabriele Muccino che nel 2001 la consacrò al grande pubblico. L’attrice, intervistata dal Corriere della Sera, ha ricordato quei giorni difficili, quando si presentò al casting senza trucco e con una semplice t-shirt sporca di pomodoro, convinta di non avere alcuna possibilità. Aveva sedici anni. La storia di Martina Stella prima del successo è fatta anche di sacrifici e difficoltà economiche. L’attrice ha raccontato che, in quel periodo, la sua famiglia non aveva molti mezzi e spesso raggiungere Roma per i provini era un’impresa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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