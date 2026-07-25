Un uomo ha riferito di aver avuto difficoltà a dormire e di aver sperimentato confusione mentale. Si trovava da solo, mentre la compagna era a casa di un’altra persona. Ha descritto una mente piena di immagini e pensieri non definiti, con la sensazione di una lotta interna per mantenere il controllo. Dopo un periodo di agitazione, ha detto di aver avuto un’idea improvvisa per affrontare la situazione.

Vichi Ero solo, Valentina era andata a dormire a casa dei suoi. Avevo la testa piena di immagini confuse e di pensieri incompiuti. Era una fatica tenere a bada il cervello, ma dovevo trovare ad ogni costo una via d’uscita. Le zanzare non mi davano tregua, e nel buio cercavo di schiacciarmele sulla pelle con schiaffi decisi. A metà della notte accesi la luce e mi tirai su, con gli occhi spalancati. Mi era venuta un’idea. Forse avevo trovato la soluzione. Ci pensai bene, mi schiacciai addosso un paio di zanzare e alla fine decisi che valeva la pena provarci. Mi sentivo già più tranquillo, anche se non tutto era fatto. Spensi la luce e finalmente mi addormentai, per la felicità delle zanzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ero confuso, non riuscivo a dormire. Poi all’improvviso mi venne un’idea

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Betrayed By Her Cheating Ex, She Married A Billionaire CEO; He Secretly Loved Her For 10 Years!

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