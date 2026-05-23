Un ex portiere afferma di essere stato salvato da un infarto all’ippodromo dai fantini e si definisce un genio, non sregolatezza. In un’intervista, ha anche commentato sul calcio attuale, affermando che manca di emozioni e si caratterizza per troppi passaggi all'indietro. La sua esperienza personale e le opinioni sul gioco sono state condivise senza ulteriori dettagli.

Enrico Albertosi, detto Ricky, 86 anni, è stato uno dei portieri più forti della storia del Cagliari e della storia del Milan. Un gigante, un rivoluzionario. Secondo Gianni Rivera "il più grande di tutti". Ma lei, Ricky, ha vinto “solo” due scudetti. Poco, no? "Poco? E lo chiami poco uno scudetto con il Cagliari? È stata l’impresa delle imprese. È successo, non succederà più.". Poi vince a San Siro, con il Milan, il decimo, quello della stella. "Clamoroso. Quello era un periodaccio e la squadra non certo irresistibile. Ma abbiamo vinto, davanti a un eccellente Perugia". Dicevano fumassi 40 sigarette e andassi sempre all’ippodromo anche se non era vero 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Albertosi: "Ero genio, non sregolatezza. Mi venne un infarto all'ippodromo, fui salvato dai fantini"

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