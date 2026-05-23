Albertosi | Ero genio non sregolatezza Mi venne un infarto all' ippodromo fui salvato dai fantini

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ex portiere afferma di essere stato salvato da un infarto all’ippodromo dai fantini e si definisce un genio, non sregolatezza. In un’intervista, ha anche commentato sul calcio attuale, affermando che manca di emozioni e si caratterizza per troppi passaggi all'indietro. La sua esperienza personale e le opinioni sul gioco sono state condivise senza ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Enrico Albertosi, detto Ricky, 86 anni, è stato uno dei portieri più forti della storia del Cagliari e della storia del Milan. Un gigante, un rivoluzionario. Secondo Gianni Rivera "il più grande di tutti". Ma lei, Ricky, ha vinto “solo” due scudetti. Poco, no?  "Poco? E lo chiami poco uno scudetto con il Cagliari? È stata l’impresa delle imprese. È successo, non succederà più.". Poi vince a San Siro, con il Milan, il decimo, quello della stella. "Clamoroso. Quello era un periodaccio e la squadra non certo irresistibile. Ma abbiamo vinto, davanti a un eccellente Perugia". Dicevano fumassi 40 sigarette e andassi sempre all’ippodromo anche se non era vero 🔗 Leggi su Gazzetta.it

albertosi ero genio non sregolatezza mi venne un infarto all ippodromo fui salvato dai fantini
© Gazzetta.it - Albertosi: "Ero genio, non sregolatezza. Mi venne un infarto all'ippodromo, fui salvato dai fantini"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "A terra per l’infarto, così mi hanno salvato"

Il “Becca”, grande solista del calcio. “Era genio e sregolatezza”Milano, 6 maggio 2026 – La parola per descrivere Evaristo Beccalossi non è calcio ma poesia.

Derby Inter-Milan, Ricky Albertosi: Il ricordo più bello? La doppietta di De Vecchi nel ‘79Genio e sregolatezza, soprattutto genio. Ricky Albertosi è stato il portiere di un Milan due volte campione d’Italia e della Nazionale ai vittoriosi Europei del ‘68 e ai Mondiali del ‘70, ... milano.repubblica.it

Albertosi, l'eterno RickyPer chi è nato negli anni ’60, Ricky Albertosi rappresenta il calcio libero, anarchico, come Luciano Bianciardi che, nella sua Vita agra, si consolava quando il Milan vinceva, e amava l’epica di ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web