Jannik Sinner ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile prima della sospensione delle competizioni, durante il quale si sentiva molto triste. Dopo questa fase, ha avuto un risveglio mentale che lo ha portato a cambiare atteggiamento. Il torneo del Roland Garros rappresenta nuovamente un momento importante nella sua carriera, ricordando la finale dello scorso anno contro un avversario di rilievo, conclusa dopo aver mancato tre occasioni di vittoria.

Il Roland Garros torna a essere uno snodo nella carriera di Jannik Sinner. Un anno fa, l’epica finale contro Carlos Alcaraz, persa dopo tre match point non sfruttati. Oggi, la grande occasione di completare la collezione Slam, vincendo anche l’ultimo grande torneo che manca alla sua collezione. Tutta la Parigi del tennis aspetta il numero 1 al mondo, come dimostra l’intervista pubblicata da L’Equipe a pochi giorni dal via del Major sulla terra rossa francese. Sinner ci arriva dopo un dominio che dura da inizio marzo: cinque Masters 1000 vinti in poco più di due mesi, compresi i tre sulla terra. Per molti, è un’impresa non umana: “Io un robot? Non lo trovo un paragone dispregiativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner: “In campo, nel periodo prima della sospensione, sembravo molto triste. E in effetti lo ero. Poi una mattina mi sono svegliato con un’idea”

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