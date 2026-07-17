Dopo mesi di incertezza e ansia, Erika Saraceni annuncia di essere pronta a tornare in pista. La atleta del salto triplo, che ha attraversato un periodo di malattia senza una diagnosi precisa, ha riferito di aver ripreso con l’aiuto di un coach e di un medico. A pochi giorni dai Campionati italiani Assoluti, si prepara a competere di nuovo.

Dopo tanti mesi di calvario, Erika Saraceni è pronta a ripartire. A pochi giorni dai Campionati italiani Assoluti, il talento del salto triplo è stata ospite nell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Fernando Saverese, fornendo alcuni aggiornamenti importantissimi circa le sue condizioni fisiche che l’hanno tenuta lontana dalle competizioni per quasi un anno. In prima battuta la medaglia d’oro agli Europei U20 ha spiegato a ritroso cosa ha provocato lo stop: “ Il problema è partito più di un anno fa. Avevo un fastidio in zona retto del femore, al muscolo sartorio, nella parte alta della coscia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Erika Saraceni pronta al rientro: “Mesi di ansia, non si è ben capito cosa abbia avuto. Con Camossi e il dott. Combi mi sono ripresa”

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