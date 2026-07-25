Residenti e associazioni si sono radunati davanti al municipio di Erba, dopo che la Soprintendenza ha bloccato il taglio dei tigli. L’ex sindaco ha annunciato che, se il Comune continuerà con il piano attuale, si arriverà a incatenarsi agli alberi. Il comitato locale chiede che venga presentato un progetto alternativo prima di procedere con i lavori. La protesta si è svolta in modo pacifico, con alcuni partecipanti che hanno espresso la volontà di difendere gli alberi.

Erba (Como), 25 luglio 2026 – ”Se proseguono su questa strada non ci resta che incatenarci agli alberi”, dice l’ex sindaco Filippo Pozzoli. Dopo il primo stop della Soprintendenza al taglio dei tigli, residenti e associazioni si sono ritrovati davanti all’ingresso del municipio per una nuova protesta. Il flashmob e le ragioni della mobilitazione. Cartelli e striscioni, oltre a tanti interventi per dire “no” al progetto del Comune, che prevede l'abbattimento di 21 alberi tra via Turati e via San Rocco. "Non riteniamo accettabile la proposta di abbattere molti tigli per eliminare i dislivelli causati dalle radici e rendere i percorsi più sicuri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Erba, comitati in presidio per difendere i tigli. “Il Comune presenti un progetto alternativo”. Arriva anche lo stop della Soprintendenza

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