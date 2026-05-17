A Napoli, i comitati per l’acqua pubblica hanno organizzato il quarto presidio in meno di un mese contro la trasformazione in spa dell’azienda che gestisce il servizio idrico. La protesta si svolge in diverse piazze della città, con l’obiettivo di chiedere il mantenimento dell’acqua come bene pubblico e di opporsi alle modifiche societarie proposte. La mobilitazione è stata promossa dai gruppi che si oppongono alla privatizzazione del servizio e che chiedono un intervento delle autorità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro volte in piazza nel giro di un mese. Per i comitati per l’acqua pubblica, è protesta non stop a Napoli. Il prossimo presidio è convocato il 20 maggio (ore 17:00), ancora in piazza Municipio, davanti al Comune. In prima fila, padre Alex Zanotelli e il costituzionalista Alberto Lucarelli. Il nuovo appuntamento è “per ribadire il proprio fermo no a qualunque ipotesi di trasformazione di Abc (Acqua Bene Comune) da Azienda Speciale in Società per Azioni (S.p.A.)”. Ricordano gli attivisti: “Tale mutamento societario tradirebbe l’esito del referendum del 2011 e la natura pubblica della gestione idrica”. Il C oordinamento Campano dei Comitati per l’Acqua Pubblica è ai ferri corti con Palazzo San Giacomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acqua pubblica, protesta non stop. Comitati convocano quarto presidio per Abc Napoli: “No alla spa”

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Lacqua deve restare pubblica e fuori dalle logiche del profitto

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