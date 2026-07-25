Ridha Rahmouni, 26 anni, considerato il presunto assassino di un giornalista, aveva un ordine di rimpatrio in sospeso. L’obbligo prevedeva la sua espulsione, ma non è stato ancora eseguito. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sullo stato dell’ordine. La vicenda riguarda un caso di omicidio e le procedure legali ancora in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ridha Rahmouni, il 26enne presunto assassino del giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito era destinatario di un obbligo di rimpatrio che avrebbe dovuto essere eseguito. Secondo quanto si apprende, era censito nella banca dati delle forze di polizia anche con un ‘ alias ‘. Fu sottoposto a rilievo segnaletico il 13 agosto 2023 presso il centro di permanenza temporanea di Lampedusa e poi, il 16 ottobre successivo dalla Questura di Savona. Il 13 dicembre 2024 la Questura di Salerno gli ha negato il permesso di soggiorno. Con un altro alias risulta a suo carico una denuncia per occupazione abusiva di una casa ad Altavilla Silentina, nel Salernitano, ed è stato fotosegnalato dai carabinieri di Eboli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Era destinatario di un obbligo di rimpatrio il presunto assassino del giornalista

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