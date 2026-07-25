Il primo sindaco comunista di Enna ha annunciato una serie di iniziative per commemorare la Resistenza, culminate con una cena di pasta antifascista prevista per la mezzanotte. L’evento, promosso in ricordo dei fratelli Cervi, si svolgerà nel capoluogo più alto d’Italia. Nessun dettaglio sui partecipanti o sui luoghi specifici, ma l’obiettivo è ricordare pubblicamente la lotta antifascista attraverso questa celebrazione.

Mirello Crisafulli, primo sindaco comunista del capoluogo più alto d'Italia, riporta la Resistenza a Enna. Lo fa con una serie di iniziative che si concluderanno, mezz'ora prima della mezzanotte, con una pastasciutta antifascista. La giornata si svolgerà tra intitolazioni di piazze ai partigiani e la consegna di una targa intitolata al carabiniere che arrestò Mussolini. In piazza VI Dicembre, alle 23.30, ci sarà la «spaghettata della Resistenza», in ricordo dei fratelli Cervi che il 25 luglio del 1943 distribuirono pasta alla popolazione di Campegine per festeggiare la caduta di Mussolini, gesto diventato appuntamento nazionale di memoria antifascista che Enna sceglie di fare proprio, in collaborazione con l' Anpi locale presieduta da Renzo Pintus. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Enna capitale della Resistenza con la "pastasciutta" antifascista dei fratelli Cervi

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