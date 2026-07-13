Ad Ascoli, il 26 luglio, la tradizionale Pastasciutta Antifascista non si terrà negli spazi concessi in passato. La chiesa dei Frati ha revocato la disponibilità dei locali, secondo quanto comunicato dall'Anpi. La decisione ha suscitato polemiche e accuse di strumentalizzazione. Nessun altro dettaglio sui motivi ufficiali della revoca è stato reso pubblico. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione degli eventi pubblici e sulla libertà di organizzazione.

Ascoli, 13 luglio 2026 – È polemica ad Ascoli sulla tradizionale Pastasciutta Antifascista del 26 luglio. L' Anpi denuncia la revoca della concessione degli spazi da parte della chiesa dei Frati, parlando di un episodio che rischia di trasformare l'antifascismo in un elemento "divisivo". Ma dalla diocesi arriva una ricostruzione diversa: nessuna rivolta di parrocchiani, nessuna contrarietà all'iniziativa in sé, bensì una semplice incomprensione organizzativa. E soprattutto, assicurano il vescovo Gianpiero Palmieri e il parroco padre Floribert, la manifestazione si svolgerà comunque in una parrocchia, quella di San Marcello. L’Anpi: “L’antifascismo non è un’opinione di parte” . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia della “Pastasciutta antifascista” vietata dalla parrocchia raccontata dall’inizio

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Io la penso esattamente come Cacciari. Il patentino antifascista è una buffonata!

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