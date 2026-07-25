Le centrali elettriche sono state aperte al pubblico nel quadro del Progetto Territorio, che permette ai cittadini di visitare gli impianti di energia rinnovabile. Durante le visite, si possono osservare da vicino le tecnologie impiegate e il funzionamento delle strutture. Il progetto coinvolge comunità, associazioni e singoli, che contribuiscono alla produzione di energia sostenibile. La iniziativa mira a mostrare come si produce energia pulita e a promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini.

L'energia non è soltanto quella prodotta dagli impianti, ma anche quella delle comunità, delle associazioni e delle persone che ogni giorno animano il territorio. È questo il principio che guida il Progetto Territorio di Enel, un percorso che mette al centro il dialogo con le comunità locali attraverso iniziative culturali, sociali e di valorizzazione delle eccellenze locali. Le aperture straordinarie delle centrali Enel rappresentano una delle espressioni più concrete di questa visione. Gli ultimi due appuntamenti, annunciati proprio in questi giorni, riguardano l'impianto idroelettrico di Nove, in Veneto, che aprirà eccezionalmente al... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Enel apre le centrali ai cittadini: grazie al Progetto Territorio l’Italia scopre i segreti dell’energia rinnovabile

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