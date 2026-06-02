Comunità Energetica Rinnovabile CER per Manfredonia Opportunità sviluppo sostenibile e benefici per cittadini imprese e territorio

Notizia in breve

Il Comune di Manfredonia ha avviato una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), coinvolgendo cittadini e imprese locali. L’obiettivo è promuovere l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili, come solare e eolica. La CER prevede la condivisione di energia prodotta sul territorio e incentivi per chi partecipa. L’iniziativa mira a favorire uno sviluppo sostenibile e a ridurre le emissioni di CO2.