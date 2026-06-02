Comunità Energetica Rinnovabile CER per Manfredonia Opportunità sviluppo sostenibile e benefici per cittadini imprese e territorio
Il Comune di Manfredonia ha avviato una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), coinvolgendo cittadini e imprese locali. L’obiettivo è promuovere l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili, come solare e eolica. La CER prevede la condivisione di energia prodotta sul territorio e incentivi per chi partecipa. L’iniziativa mira a favorire uno sviluppo sostenibile e a ridurre le emissioni di CO2.
Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con A.FO.RI.S. – Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile – Impresa Sociale, promuove un incontro pubblico dedicato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio cittadino, nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia – D.D. Sezione Transizione Energetica n. 106 del 16 aprile 2026, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la costituzione di CER. L’evento si terrà il 4 giugno dalle ore 17 alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Manfredonia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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