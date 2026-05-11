Impianto Biometano a Capaccio Paestum | Paestum Energia Futura riformula il progetto e apre al confronto con il territorio

Una società ha annunciato di aver deciso di interrompere l’istruttoria relativa a un impianto di produzione di biometano situato a Capaccio Paestum. La comunicazione arriva dopo aver riformulato il progetto e aver avviato un confronto con le autorità e il territorio. La decisione riguarda aspetti tecnici e amministrativi legati alla realizzazione dell’impianto, senza ulteriori dettagli sulla futura evoluzione dell’iniziativa.

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Tempo di lettura: 3 minuti La società comunica la decisione di non proseguire l’istruttoria in corso sulla base dell’attuale documentazione progettuale e di procedere alla ripresentazione dell’iniziativa, integrandola sin dall’origine con le osservazioni che emergeranno da un Tavolo permanente di concertazione. L’incontro del 14 aprile scorso a Capaccio Paestum, dedicato al ruolo dell’energia circolare per il Cilento, ha aperto una nuova fase di confronto pubblico sul progetto di impianto di biometano da realizzarsi in Via Gaiarda. Tra i relatori, esponenti del mondo accademico e della ricerca hanno richiamato l’impatto crescente che i reflui zootecnici non correttamente gestiti producono sulla Piana del Sele e l’urgenza di affrontare il problema con tecnologie consolidate come quella del biometano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Impianto Biometano a Capaccio Paestum: Paestum Energia Futura riformula il progetto e apre al confronto con il territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini”Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza :... Energia circolare per la Piana del Sele: a Paestum il primo confronto verso la “Dichiarazione di Paestum”Il nascente Istituto Italiano Energia Circolare riunisce istituzioni, università e imprese per definire un modello di sviluppo fondato sulla... Argomenti più discussi: Capaccio Paestum dice no al mega impianto a biogas: vince la tutela del territorio; Capaccio Paestum, stop al progetto biogas di Gaiarda: confronto tra tutela del territorio e gestione dei reflui; Capaccio, plafond di 30 milioni dalle 3 Bcc salernitane per le aziende bufaline; Ancora luci sulla Cava di Casorezzo La sentenza del Consiglio di Sato | al Comune vanno 100mila euro.