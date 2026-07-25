È stato firmato un accordo tra diversi attori per promuovere la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo principale è ridurre la povertà energetica a livello locale e affrontare il caro bolletta. L’intesa coinvolge enti pubblici e privati, con l’intento di favorire iniziative di produzione energetica sostenibile e di sostenere le comunità più vulnerabili.

Favorire la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e contrastare la povertà energetica a livello locale: è questo l’obiettivo di Eliodora, la prima comunità energetica rinnovabile e solidale (Cers) della Spezia, fondata da Fondazione Carispezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria e promossa dalle associazioni di categoria per competenza in tema di sostegno alla transizione energetica di imprese e territorio. Eliodora è aperta a enti, associazioni, cittadini e imprese della Spezia e della Lunigiana: si può farne parte sia contribuendo alla produzione di energia, come nel caso della chiesa di San Paolo, oppure anche solo come consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eliodora, un patto sociale. L’accordo allargato contro il caro bolletta

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