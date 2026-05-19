Giorgetti | Deroga al Patto per le spese contro il caro energia? Ci sono tante vie per arrivare al risultato La trattativa con l’Ue continua

Il ministro ha dichiarato che non si limita a una sola soluzione per affrontare il caro energia, ma sta valutando diverse possibilità. Ha aggiunto che la trattativa con le istituzioni europee è ancora in corso e che si stanno esplorando varie strade per raggiungere l’obiettivo. La possibilità di una deroga al Patto di stabilità è solo una delle opzioni considerate, mentre altre vie sono ancora in fase di analisi. La comunicazione è arrivata durante un intervento pubblico.

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