Giorgetti | Deroga al Patto per le spese contro il caro energia? Ci sono tante vie per arrivare al risultato La trattativa con l’Ue continua
Il ministro ha dichiarato che non si limita a una sola soluzione per affrontare il caro energia, ma sta valutando diverse possibilità. Ha aggiunto che la trattativa con le istituzioni europee è ancora in corso e che si stanno esplorando varie strade per raggiungere l’obiettivo. La possibilità di una deroga al Patto di stabilità è solo una delle opzioni considerate, mentre altre vie sono ancora in fase di analisi. La comunicazione è arrivata durante un intervento pubblico.
“Non c’è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al termine del G7 Finanze a Parigi, assicura che se Bruxelles continuerà a dire no alla richiesta italiana di allargare anche alle spese per contrastare la crisi energetica la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa non significa che la strada sia sbarrata. “Stiamo lavorando, è una cosa complessa, credo che non ci siano pregiudizi. C’è la consapevolezza della situazione eccezionale. Ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte”. La trattativa sulla deroga comunque “continua in queste ore: continua qui, continuerà a Bruxelles, continuerà in tutte le sedi utili e necessarie per arrivare a una soluzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Il governo chiede la deroga al patto Ue per il caro-energia. Giorgetti: "È un'emergenza"Il governo avvierà colloqui con l'Unione europea per attivare la clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'articolo 26 del Patto di Stabilità.
Caro carburanti, Giorgetti: "Proroghiamo la riduzione delle accise fino al Primo Maggio". L'Ue non deroga sul Patto di stabilità, deficit al 3,1%La Commissione europea chiude, almeno per ora, alla sospensione del Patto di stabilità nonostante la crisi energetica legata alla guerra in Medio...
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/giorgetti-valutiamo-altre-vie-oltre-deroga-patto-e-accise-al-lavoro-il-rinnovo-AIYBiq9C facebook
#Giorgetti Ministro Economia del #GovernoMeloni, incassa un altro NO su deroghe a #PattoStabilità! D'altronde l'hanno firmato loro e adesso chiedere la deroga, è solo un comportamento da IMBECILLI quali sono! Sì putroppo avete votato degli imbecilli! x.com
Meloni e la lettera a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesa. La Commissione replica che non prevede deroghe: La nostra posizione non è cambiata reddit
Giorgetti: Continua la trattativa con l’Ue per l’energia, ma non c’è solo la deroga al PattoIl ministro dell’Economia parla a margine del G7, in corso a Parigi. Venerdì cdm per decidere sul rinnovo dello sconto sulle accise e su misure per ... repubblica.it
***Patto Stabilita', Giorgetti, non solo deroga anche altre ipotesi, le esploriamo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Parigi, 19 mag - Non c'e' soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando ... ilsole24ore.com