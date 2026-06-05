confindustria ed estra uniti contro il caro energia accordo per la fornitura di gas alle aziende associate

Confindustria Toscana Sud ed Estra hanno firmato un nuovo accordo per la fornitura di gas alle aziende associate. L’intesa prevede condizioni dedicate per aiutare le imprese a ridurre i costi energetici. La collaborazione è stata rinnovata con l’obiettivo di sostenere le imprese in un periodo di aumenti dei prezzi dell’energia. La partnership si concentra sull’offerta di gas a condizioni favorevoli, senza ulteriori dettagli sui termini specifici.

Estra e Confindustria Toscana Sud rinnovano la loro collaborazione per aiutare le imprese a sostenere i costi energetici, con condizioni dedicate. Dopo l’energia elettrica, è stato infatti rinnovato l’accordo per la fornitura di gas naturale a circa 70 imprese industriali per un totale di 2.300.000 mc. Un valore aggiunto per le aziende, che in un mercato in continua evoluzione come quello dell’energia, potranno contare su un valido supporto di Estra per mantenere la loro competitività. "La prossimità è da sempre una delle nostre caratteristiche principali – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra –. Siamo noi stessi un’impresa che opera sul mercato, per questo vogliamo contribuire concretamente allo sviluppo economico dei nostri territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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