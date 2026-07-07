Riga classica o da pin up, sottilissima e naturale, grafica, a sirena: l’elenco dei modi in cui si può disegnare la riga sugli occhi sono infiniti. Ma perché il risultato sia quello auspicato, oltre ad un po’ di maestria nel saper disegnare le linee in modo simmetrico serve anche un alleato speciale: l’eyeliner. O, più precisamente, serve individuare il pennello eyeliner migliore, che sia facile da impugnare e la cui forma sia adeguata al tratto che si desidera realizzare. Chi ha provato a disegnare una riga classica con un pennello eyeliner a punta sottile può capire quanto sia facile complicarsi la vita. A maggior ragione se non si è professionisti del make up. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sì, se l'eyeliner non ti viene mai come vorresti forse il problema non è la tua mano, ma il pennello che utilizzi. Guida alla scelta del migliore

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Perfect Eyeliner with Pencil | Easy Eyeliner Tutorial for Beginners

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