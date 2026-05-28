Sarabanda Celebrity Enrico Papi stuzzica Elenoire Casalegno | Stanotte ti ho sognata

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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secondo appuntamento con Sarabanda Celebrity prosegue con il gioco delle imitazioni, nel quale la squadra capitanata da Rosa Chemical non riesce a pareggiare l’esibizione dei rivali, che continuano a condurre con due jolly di vantaggio. Enrico Papi si complimenta proprio con Orietta Berti e ne. 🔗 Leggi su Today.it

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