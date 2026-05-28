Sarabanda Celebrity Enrico Papi stuzzica Elenoire Casalegno | Stanotte ti ho sognata

secondo appuntamento con Sarabanda Celebrity prosegue con il gioco delle imitazioni, nel quale la squadra capitanata da Rosa Chemical non riesce a pareggiare l’esibizione dei rivali, che continuano a condurre con due jolly di vantaggio. Enrico Papi si complimenta proprio con Orietta Berti e ne. 🔗 Leggi su Today.it

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SARABANDA - UOMO GATTO vs EL TIGRE (Italia 1, gennaio 2003)

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Temi più discussi: Sarabanda Celebrity in prima serata su Italia 1 con Enrico Papi: i vip del 28 maggio; Sarabanda Celebrity con Enrico Papi torna giovedì 21 maggio su Italia 1; Sarabanda Celebrity, Enrico Papi va a scuola da Gerry Scotti: cosa vedremo e perché Mediaset sta puntando tutto sull'effetto nostalgia; Enrico Papi torna a suon di mooooseca.

ma chi devo pregare per riaverlo enrico papi basta con sarabanda celebrity riportaci questo in tv x.com

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