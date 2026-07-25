Elche non finisce di iniziare

Elche ha ottenuto il suo primo pareggio nel test precampionato. La squadra ha concluso la sessione di allenamento senza vittorie né sconfitte. La partita è stata l'ultimo appuntamento prima dell'inizio ufficiale della stagione di Liga. Nessun dettaglio sui risultati specifici o sui giocatori coinvolti è stato fornito. La squadra si prepara ora per le sfide che la attendono nel campionato 2026.

2026-07-24 21:29:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Secondo test precampionato per Elche e primo pareggio. In questa occasione contro il Johor della Malesia (0-0) dove gli uomini di Anselmi hanno avuto occasioni, ma il segnalino non si è mosso. L’assenza principale del franjiverde è stata realizzata da Matías Dituro in porta, dopo l’infortunio nell’amichevole precedente. Lo era anche Josan nella riunione dopo il suo recente rinnovo, ma Non è entrato nella chiamata. Ali Houary ha avuto la prima chiara occasione superare i franjiverdes, che cercavano con più slancio di aprire le marcature. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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