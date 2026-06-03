CdS – Roma Sangaré ceduto in Spagna | l’Elche ha esercitato il diritto di riscatto
L’Elche ha esercitato il diritto di riscatto e ha acquistato il centrocampista. Sangaré lascia la Roma e si trasferisce in Spagna. La cessione si è concretizzata nelle ultime ore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Il giocatore, in prestito, passa definitivamente al club spagnolo. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo. La trattativa si è conclusa in breve tempo, senza ulteriori comunicazioni ufficiali al momento.
2026-06-03 13:55:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Buba Sangaré proseguirà la propria carriera in Spagna. L’ Elch e ha infatti deciso di esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo con la Roma, acquistando a titolo definitivo il giovane difensore. L’Elche riscatta Sangaré dalla Roma: le cifre. L’operazione porterà nelle casse del club giallorosso circa 4,5 milioni di euro. La Roma, inoltre, ha voluto mantenere un controllo sul futuro del giocatore, inserendo nell’intesa una percentuale del 20% sulla futura plusvalenza derivante da un’eventuale cessione del calciatore e un diritto di prelazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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