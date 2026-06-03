CdS – Roma Sangaré ceduto in Spagna | l’Elche ha esercitato il diritto di riscatto

Notizia in breve

L’Elche ha esercitato il diritto di riscatto e ha acquistato il centrocampista. Sangaré lascia la Roma e si trasferisce in Spagna. La cessione si è concretizzata nelle ultime ore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Il giocatore, in prestito, passa definitivamente al club spagnolo. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo. La trattativa si è conclusa in breve tempo, senza ulteriori comunicazioni ufficiali al momento.