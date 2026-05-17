Domenica si disputa la partita tra Elche e Getafe, valida per la trentasettesima giornata della Liga. L’Elche cerca una vittoria per mantenere aperta la speranza di salvezza, mentre il Getafe si presenta con obiettivi diversi. La gara si giocherà in un contesto in cui le motivazioni delle due squadre sono opposte: da un lato la necessità di punti per l’Elche, dall’altro la possibilità di consolidare una posizione di classifica per il squadra ospite. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni sono già state annunciate.

Elche-Getafe è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico L’Elche ha bisogno di una vittoria per prendersi un pezzo di salvezza. Il Getafe con un punto starebbe quasi comodo, anche se poi nell’ultima giornata del campionato dovrebbe comunque giocarsi qualcosa. Una partita con motivazioni nettamente differenti per entrambi. Una situazione di classifica, soprattutto dietro e come vi abbiamo ribadito, davvero clamorosa. Crediamo che sia l’Elche, in questo caso, e nonostante come detto la classifica, la squadra favorita. Parliamo di un gruppo che ha proprio bisogno di punti per salvarsi e che vuole sfruttare appieno questo ultimo appuntamento davanti alle mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Elche-Getafe: motivazioni opposte

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