Il fenomeno di El Niño si sta rafforzando e potrebbe raggiungere livelli record, diventando il più intenso degli ultimi 150 anni. Gli esperti segnalano che questa fase potrebbe portare a un aumento delle temperature globali, con effetti estesi sul clima mondiale. Le previsioni indicano che il 2027 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato, in relazione a questa condizione atmosferica.

Il fenomeno atmosferico di El Niño potrebbe trasformarsi nell'episodio più intenso degli ultimi 150 anni, con conseguenze significative sul clima globale. Lo riporta la rivista Nature, secondo cui una serie di analisi suggerisce che il riscaldamento delle acque del Pacifico tropicale, sommato agli effetti del cambiamento climatico, potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo mai registrato e favorire un aumento degli eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta. Con El Niño si fa riferimento alla fluttuazione naturale della temperatura superficiale del mare e dei venti nell'Oceano Pacifico tropicale. Secondo il climatologo Zeke Hausfather di Berkeley Earth, le simulazioni indicano che il picco del fenomeno attuale potrebbe superare nettamente i precedenti record. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - El Niño verso livelli record: il 2027 potrebbe diventare l'anno più caldo mai registrato

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Super El Niño BREACHES — 2027 Set To Be Earth's HOTTEST Year EVER

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