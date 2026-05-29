L’Organizzazione meteorologica mondiale ha stimato che tra il 2026 e il 2030 ci potrebbe essere un anno con temperature superiori ai record precedenti. Si prevede che nel 2027 si verificherà un periodo particolarmente caldo, legato all’effetto El Niño. Questa sequenza di eventi potrebbe portare a cinque anni consecutivi di temperature elevate rispetto alla media. Le previsioni si basano su modelli climatici e dati storici relativi a episodi di El Niño.

Tra il 2026 e il 2030 le temperature globali continueranno a viaggiare su livelli da record. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) nel suo rapporto annuale “Global annual-to-decadal update”, prodotto dal Met Office del Regno Unito unendo i contributi di 13 diversi istituti. L’indagine, oltre a fornire una panoramica sulle condizioni climatiche registrate nei cinque anni precedenti, predice le temperature e la consistenza delle precipitazioni per il quinquennio successivo. Secondo le stime dell’Omm c’è un 86% di probabilità - dato in aumento del 6% rispetto a quello diffuso nel 2025 - che un anno tra il 2026 e il 2030 prenda il posto del 2024 e diventi il più caldo mai registrato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - In arrivo 5 anni di caldo record. Il 2027 torrido per El Niño

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