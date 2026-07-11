Le probabilità che El Niño raggiunga un'intensità eccezionale continuano a crescere. Le ultime elaborazioni del Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti (NOAA) indicano infatti un'elevata possibilità che nei prossimi mesi si sviluppi uno degli episodi più intensi mai osservati dall'inizio delle rilevazioni moderne, aumentando il rischio di fenomeni meteorologici estremi su scala globale. L'arrivo di El Niño Come riportato dal Guardian, secondo gli esperti, esiste attualmente una probabilità dell'81% che entro la fine dell'anno si verifichi un El Niño molto forte, mentre la persistenza del fenomeno fino alla primavera del 2027 viene ritenuta quasi certa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - «El Niño verso livelli record» Perché il caldo potrebbe diventare ancora più estremo (anche in Italia)

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Temi più discussi: El Niño, in aumento la probabilità di fenomeni meteorologici estremi; El Niño si rafforza: quanto deve preoccuparsi l'Europa; Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; Copernicus, a giugno 2026 mari e oceani mai così caldi. Col Super El Niño si rischiano livelli estremi.

La NOAA conferma il rafforzamento di El Niño: c'è una probabilità dell'81% che raggiunga un'intensità eccezionale reddit

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