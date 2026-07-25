El Mala dice no alla Roma | vince ancora la Bundesliga ora Trigoria guarda a Leão

Saïd El Mala non si trasferirà alla Roma. Il giocatore del Colonia ha comunicato ai dirigenti giallorossi di non voler accettare l’offerta arrivata nei giorni scorsi. La società italiana aveva già informato ufficialmente il club tedesco dell’interesse per il suo profilo, ma giovedì sera l’esterno offensivo ha confermato la decisione di restare in Germania. El Mala, diciannovenne, non farà parte del mercato dei trasferimenti della squadra italiana in questa sessione.

Saïd El Mala non arriverà a Roma. Giovedì sera il diciannovenne esterno offensivo del Colonia ha comunicato ai dirigenti giallorossi il proprio no alla proposta arrivata da Trigoria, che nei giorni scorsi aveva informato ufficialmente il club tedesco del proprio interesse. Un rifiuto netto, dopo un pressing concreto della Roma, che adesso guarda altrove. E il nome nuovo, quello forte, è Rafael Leão. Perché El Mala ha detto no. Non è una questione di offerta economica. El Mala, riferisce Sky Sport DE, ha chiarito ai suoi interlocutori di non considerare un trasferimento in Italia, tantomeno in Serie A, lo step giusto per la propria carriera. Preferisce restare in Germania. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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