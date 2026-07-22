Calciomercato Roma occhi su Said El Mala | il Colonia spara alto e chiede 50 milioni

Notizia in breve

Il Colonia ha richiesto 50 milioni di euro per il trasferimento di Said El Mala alla Roma. La società giallorossa sta ancora valutando le offerte e le possibilità di arrivare a un accordo. La trattativa riguarda un attaccante che interessa alla squadra capitolina, che cerca di rafforzare il reparto offensivo. La richiesta economica elevata del club tedesco rappresenta un ostacolo nella trattativa. La Roma monitora la situazione e valuta le prossime mosse.