Calciomercato Roma occhi su Said El Mala | il Colonia spara alto e chiede 50 milioni
Il Colonia ha richiesto 50 milioni di euro per il trasferimento di Said El Mala alla Roma. La società giallorossa sta ancora valutando le offerte e le possibilità di arrivare a un accordo. La trattativa riguarda un attaccante che interessa alla squadra capitolina, che cerca di rafforzare il reparto offensivo. La richiesta economica elevata del club tedesco rappresenta un ostacolo nella trattativa. La Roma monitora la situazione e valuta le prossime mosse.
La Roma continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini un reparto offensivo sempre più competitivo. In attesa di capire come evolverà la trattativa per Crysencio Summerville, la dirigenza giallorossa avrebbe individuato un nuovo profilo di prospettiva: Said El Mala, esterno offensivo del Colonia e considerato uno dei giovani più promettenti del calcio tedesco. Il club capitolino segue con attenzione il classe 2006, ma la richiesta del Colonia rende l’operazione tutt’altro che semplice. Per lasciar partire il proprio gioiello, infatti, il club tedesco chiede circa 50 milioni di euro, una cifra che a Trigoria viene ritenuta molto elevata per un calciatore ancora in piena fase di crescita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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