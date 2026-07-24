Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di allenare la nazionale italiana, secondo fonti vicine alla Federazione. L’ex tecnico di Barcellona e Manchester City era stato contattato dai responsabili tecnici della Figc, ma ha deciso di non accettare. Intanto, in Italia si discute di una possibile soluzione interna, con l’attenzione rivolta a un ruolo per Pirlo. La situazione tra Federazione e Lega A rimane complicata, senza segnali di stabilità immediata.

Pep Guardiola ha detto no alla Nazionale. L’ex allenatore di Barcellona e Manchester City ha rifiutato l’offerta di Maldini e Leonardo, i responsabili tecnici della Federazione. Un ingaggio che sarebbe diventato comunque impossibile, visto che il tecnico pretendeva comunque uno stipendio di 20 milioni l’anno del tutto fuori portata. A meno di due mesi dall’esordio in Nation League siamo ancora senza allenatore. Con Andrea Pirlo favorito. Gli italiani vogliono Antonio Conte ma il favorito è Pirlo. A questo punto la scelta sembra dover ricadere fra i tre nomi che circolano da tempo. Il ritorno di Roberto Mancini, che piacerebbe poco ai tifosi dopo la fuga in Arabia, Andrea Pirlo oppure, ed è la soluzione preferita dai tifosi, Antonio Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guardiola dice no alla Nazionale: ora si guarda a Pirlo. Spaccatura tra Figc e Lega A, il calcio italiano non esce dalla crisi

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