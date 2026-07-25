Dopo oltre trent’anni di matrimonio, Edoardo Leo e la moglie si sono separati. La decisione definitiva sarebbe stata presa dopo un periodo di separazione, con l’intento di tutelare la serenità della famiglia. La notizia conferma la fine di un lungo rapporto durato più di tre decenni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o motivazioni specifiche della separazione.

La storia d’amore tra Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti sarebbe giunta al capolinea dopo oltre trent’anni insieme. Secondo le indiscrezioni, la decisione definitiva sarebbe arrivata dopo un periodo di separazione, con l’obiettivo di tutelare la serenità della famiglia. Leggi anche: Edoardo Leo e il tremendo lutto: aveva solo 51 anni l’attore che è scomparso, ecco chi era e dove l’abbiamo visto Le storie d’amore più longeve del mondo dello spettacolo riescono spesso a conquistare il pubblico proprio grazie alla loro discrezione. Lontano dai riflettori e dalle cronache mondane, alcune coppie hanno costruito negli anni un rapporto solido, scegliendo di proteggere la propria vita privata dalle curiosità del gossip. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Edoardo Leo divorzia dalla moglie dopo trent’anni insieme, finisce un’era: ma cosa è successo davvero?

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Edoardo Leo e Laura Marafioti una separazione dopo 26 anni di matrimonio

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Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono lasciati dopo più di vent’anniEdoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono separati dopo più di vent’anni di matrimonio.

Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono lasciati dopo 26 anni: l’indiscrezione sulla separazioneDopo 26 anni di matrimonio, si sarebbe conclusa la relazione tra un attore e la sua compagna.

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