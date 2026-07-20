Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono lasciati dopo 26 anni | l’indiscrezione sulla separazione

Dopo 26 anni di matrimonio, si sarebbe conclusa la relazione tra un attore e la sua compagna. Secondo quanto riportato da un sito di indiscrezioni, la coppia sarebbe separata da tempo, ma la separazione sarebbe stata ufficializzata solo di recente. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, né dettagli sui motivi della separazione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti non ufficiali.

Dopo 26 anni, sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio di Edoardo Leo e Laura Marafioti. A riportare la notizia è Dagospia, secondo cui l’attore e la moglie sarebbero separati già da tempo, ma la fine del loro rapporto sarebbe stata formalizzata soltanto di recente. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’attore e la ballerina e cantante avrebbero deciso di mettere fine al loro matrimonio dopo un lungo periodo di separazione vissuto lontano dai riflettori. La coppia avrebbe mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, scegliendo di non esporre pubblicamente una situazione personale particolarmente delicata. La loro storia era iniziata negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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