Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono lasciati dopo più di vent’anni

Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono separati dopo più di vent’anni di matrimonio. La notizia è stata riportata da Dagospia, che ha riferito che la coppia si è detta addio in modo consensuale e pacifico. La separazione è avvenuta anche con l’intento di tutelare i due figli, Francesco e Anita, nati dalla loro relazione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle modalità della separazione.

Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono lasciati dopo più di vent’anni insieme. A riportare la notizia è Dagospia, secondo cui la coppia si è detta addio “in maniera consensuale e pacifica”, anche per provare a tutelare i due figli, Francesco e Anita, nati dalla loro lunga storia d’amore. Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono conosciuti negli anni 90?, dal loro legame sono nati due figli: Francesco e Anita, che vedremo a breve recitare per la prima volta accanto al padre in un nuovo film Netflix. La decisione dell’addio definitivo, dopo un periodo di separazione, sarebbe stata presa – secondo quanto riporta il sito di Roberto D’Agostino – proprio per tutelare la serenità dei due figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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