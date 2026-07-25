È stato organizzato un quadrangolare di calcio futurista rivolto ai giovani, con un ex arbitro di Serie A tra i partecipanti. L’evento ha preceduto il lancio del “triathlon futurista”, che ha avuto scarso successo, poiché il generale presente si è trovato da solo durante la prova di nuoto. Durante l’evento sono stati proposti slogan come “più sport, meno maranza”, e si è annunciato, senza ancora attuazione, il progetto di trasformare i comitati in circoli culturali e sportivi.

Dall’appuntamento per il lancio del “triathlon futurista” – per la verità, un mezzo flop, dal momento che alla prova del nuoto il generale, voltandosi, ha scoperto di essere rimasto da solo – agli slogan “più sport, meno maranza”, fino all’annuncio (rimasto per ora sulla carta) di trasformare i comitati in circoli culturali e sportivi. È un dato di fatto che l’ardore a petto nudo di mussoliana memoria di Roberto Vannacci a difesa dell’attività fisica non sta scaldando i cuori degli iscritti di Futuro nazionale. Sarà che l’ educazione allo sport, a sud delle Alpi e giù giù fino alla punta di Melito di Porto Salvo, non è mai stata la priorità. E però qualcosa si muove, nella più autentica tradizione – qui sì – italica: il torneo di calcio futurista a cui segue il terzo tempo identitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco il quadrangolare di Vannacci: torneo di calcio futurista per i nuovi Balilla, poi le salamelle identitarie. E c’è anche un ex arbitro di Serie A

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