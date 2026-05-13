In 300 al PalaElettra per il torneo nazionale di calcio balilla e freccette | due giorni di sport e inclusione
Sabato 16 e domenica 17 si svolge al PalaElettra di Pescara la seconda edizione di un torneo nazionale dedicato al calcio balilla e alle freccette. Sono oltre 300 gli iscritti che partecipano a questa manifestazione, che si svolge in due giornate di incontri e competizioni tra appassionati provenienti da diverse regioni. L’evento vede protagonisti sportivi di diverse età e livelli di esperienza, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la partecipazione.
Oltre 300 iscritti per la seconda edizione del torneo nazionale di calcio balilla e freccette che sabato 16 e domenica 17 torna protagonista al PalaElettra di Pescara. I partecipanti arriveranno da tutta Italia per una due giorni all’insegna dello sport, aggregazione e dell’inclusione sociale. A.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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