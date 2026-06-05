tutti pazzi per il calcio balilla il torneo fa impazzire gli studenti

Un torneo di calcio balilla sta coinvolgendo studenti di quattro scuole diverse. Le scuole Pirandello, Manzi, Giansanti e Carducci partecipano con i loro rappresentanti, sfidandosi in incontri che attirano molta attenzione tra i giovani. L’evento si svolge nel corso dell’ultimo periodo scolastico e vede un’ampia partecipazione e entusiasmo tra gli studenti, con molte partite che si disputano tra tavoli di biliardino. La competizione si svolge quotidianamente, attirando numerosi spettatori tra i compagni di scuola.

Quattro scuole e un biliardino. Pirandello, Manzi, Giansanti e Carducci nel corso di quest’ultimo anno scolastico hanno aderito all’iniziativa della Ficb, Federazione italiana calcio balilla, per promuovere questo gioco ultracentenario anche tra le nuove generazioni e in questi giorni, dopo mesi di esercitazioni, stanno svolgendo la fase finale dei vari tornei interni. Ieri l’atto conclusivo c’è stato alla Pirandello. Le 24 coppie che erano riuscite ad accedere all’ultima fase eliminatoria si sono sfidate in gare ricche di adrenalina, all’insegna dell’equilibrio. Il mentore di questa iniziativa è stato il delegato Ficb Marche Giuseppe David che già l’anno scorso, per l’inaugurazione di questo progetto, aveva potuto contare sulla collaborazione del prof di educazione fisica della Pirandello Egidio Cangiotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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