Ecco i rifugi climatici del futuro pensati per il sito Unesco Premiato il progetto ’Domino’
È stato premiato il progetto ‘Domino’, che prevede la realizzazione di rifugi climatici nel sito Unesco di Ferrara. Questi spazi sono pensati per offrire protezione alle aree patrimoniali dai rischi legati ai cambiamenti climatici. Il progetto mira a integrare tecnologie innovative per salvaguardare il patrimonio culturale, combinando tutela storica e risposta alle emergenze ambientali.
"Dotiamo Ferrara di uno strumento all’avanguardia, capace di coniugare la tutela del nostro patrimonio Unesco alle sfide del presente del cambiamento climatico ". Così il vicesindaco Alessandro Balboni a margine della conferenza finale di restituzione dei risultati del Progetto Interreg Italia-Croazia ’Campus’, il percorso che ha visto il Comune di Ferrara impegnato nell’elaborazione di strategie per l’adattamento climatico del sito Unesco: uno strumento innovativo, varato di recente, che tiene insieme l’esigenza di tutela del patrimonio e la resilienza urbana, con un focus specifico sull’area del centro storico. "Non ci siamo limitati –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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