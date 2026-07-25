Ecco i rifugi climatici del futuro pensati per il sito Unesco Premiato il progetto ’Domino’

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato premiato il progetto ‘Domino’, che prevede la realizzazione di rifugi climatici nel sito Unesco di Ferrara. Questi spazi sono pensati per offrire protezione alle aree patrimoniali dai rischi legati ai cambiamenti climatici. Il progetto mira a integrare tecnologie innovative per salvaguardare il patrimonio culturale, combinando tutela storica e risposta alle emergenze ambientali.

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