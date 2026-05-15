Rifugi climatici | progetto pilota al San Leonardo per offrire sollievo durante il caldo
Mercoledì 21 maggio alle ore 17 si svolgerà presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Micheli” un incontro per presentare il progetto pilota Rifugi climatici nel quartiere San Leonardo. Il progetto mira a creare spazi di sollievo durante le ondate di calore, rispondendo alle condizioni climatiche sempre più estreme. La riunione coinvolgerà le autorità locali e i rappresentanti della comunità, che discuteranno delle modalità di realizzazione e delle prime fasi del progetto.
Si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 17, presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Micheli” (Via Giuseppe Micheli, 1), l’incontro di presentazione di Rifugi climatici, progetto pilota nel quartiere San Leonardo che, in risposta all’aumento delle ondate di calore, intende di creare una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Rifugi climatici: progetto pilota al San Leonardo per una rete di spazi per offrire sollievo durante il caldoSi terrà mercoledì 21 maggio alle ore 17, presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Micheli” (Via Giuseppe Micheli, 1), l’incontro di...
Caldo estremo: il Comune approva rifugi climatici e più verde? Cosa scoprirai Dove si troveranno i nuovi rifugi gratuiti per sfuggire al caldo? Come verranno selezionati i locali privati per accogliere i...