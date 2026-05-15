Rifugi climatici | progetto pilota al San Leonardo per una rete di spazi per offrire sollievo durante il caldo

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 21 maggio alle ore 17 si svolgerà presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Micheli” un incontro dedicato alla presentazione di Rifugi Climatici, un progetto pilota nel quartiere San Leonardo. L'iniziativa mira a istituire spazi di sollievo durante le ondate di calore, rispondendo alle temperature elevate che si verificano nella zona. L’evento prevede una discussione sulle modalità di realizzazione e sui benefici attesi per la comunità locale.

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Si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 17, presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Micheli” (Via Giuseppe Micheli, 1), l’incontro di presentazione di Rifugi climatici, progetto pilota nel quartiere San Leonardo che, in risposta all’aumento delle ondate di calore, intende di creare una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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