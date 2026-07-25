eccidio del carnaio i giorni della memoria

Dopo Tavolicci, proseguono gli eventi nell’ambito della iniziativa "Alto Savio Un Luglio di Memoria. Dal 4 al 26 Luglio 2026", con un altro fine settimana nel solco e nel segno della memoria per l’Eccidio del Passo del Carnaio del 25 Luglio 1944. Oggi a San Piero in Bagno, alle 8, nella Cappella del Cimitero Monumentale di San Piero, sarà celebrata la santa messa in suffragio delle Vittime del Carnaio. Poi, alle 8,30, davanti alla chiesa di San Giovanni a San Piero, avrà luogo il ritrovo dei partecipanti alla "Camminata della Memoria", che, dopo i saluti istituzionali, si snoderà per alcuni chilometri sino al passo del Carnaio. Poi alle 9 vi sarà la partenza della "Camminata" sulle tracce dell’Eccidio perpetrato il 25 luglio 1944, in località passo del Carnaio, dove 26 cittadini furono fucilati dalla polizia italo-tedesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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