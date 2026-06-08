Il 50° anniversario dell’attentato di Salita Santa Brigida a Genova si ricorda con una cerimonia dedicata alle vittime. Quattro persone sono state uccise nell’attentato avvenuto nel 1976, attribuito a gruppi terroristici di estrema sinistra. Durante la commemorazione si è sottolineata l’importanza della memoria e della legalità. Le vittime erano civili innocenti colpiti in un’epoca di tensioni politiche intense.

Chi erano esattamente le vittime dell'attentato di Salita Santa Brigida?. Quali gruppi terroristici sono stati responsabili dell'eccidio del 1976?. Come stanno coinvolgendo gli studenti nel ricordo di quegli anni?. Perché la memoria di questo evento è vitale per la democrazia?.? In Breve Vittime dell'attentato: Francesco Coco, Giovanni Saponara e Antioco Deiana. L'attentato delle Brigate Rosse di Prima Linea avvenne l'8 giugno 1976. Cerimonia al liceo D'Oria con il procuratore generale Enrico Zucca. Premiazione studenti vincitori del concorso di scrittura sul terrorismo. Genova ricorda le vittime dell’attentato di Salita Santa Brigida dopo cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Ameve.eu - Genova, 50 anni dall’eccidio di Santa Brigida: memoria e legalità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

136 anni dall'eccidio delle mondine e dei braccianti: "Tenere viva la loro memoria"Il 21 maggio 1890, le forze dell’ordine aprirono il fuoco su un gruppo di manifestanti, tra cui uomini e donne, che si trovavano davanti alla...

Roma ricorda le Fosse Ardeatine: 82 anni dall’eccidio, memoria e partecipazione nel segno dei giovaniRoma ha celebrato l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine con una serie di eventi istituzionali e manifestazioni pubbliche.

Argomenti più discussi: Omaggio a Francesco Coco; L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 8 giugno 2026.

Cinquant'anni fa il delitto Coco, il figlio: Chiederemo la riapertura del processoIn Salita Santa Brigida ricordate le tre vittime: Francesco Coco, Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Il figlio del procuratore ucciso dalle Br: Associazione nazionale magistrati assente. Una fetta d ... primocanale.it

Commemorato a Genova Francesco Coco: il magistrato ucciso dalle Br 50 anni faIl giudice fu ucciso in Salita Santa Brigida insieme agli agenti della sua scorta, il brigadiere della Polizia di Stato Giovanni Saponara e l'appuntato dei ... genova.repubblica.it