Nella notte tra il 18 e il 19 luglio è stato trovato un corpo carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7 Bis a Eboli. La vittima è stata identificata come Luigi Esposito, 53 anni, noto come Luca. Il cadavere non presentava segni di altri traumi oltre alla combustione. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sulle circostanze del ritrovamento.

È stato identificato come Luigi Esposito, 53 anni, conosciuto da tutti come Luca, l’uomo trovato senza vita e completamente carbonizzato nella notte tra il 18 e il 19 luglio in un terreno isolato di contrada Cioffi, lungo la statale 7 Bis, nel territorio di Eboli, in provincia di Salerno. Dirigente dell’Arpac Campania e giornalista sportivo, secondo i primi accertamenti sarebbe stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando un incendio è divampato in un’area nascosta rispetto alla strada principale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e i carabinieri, che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cadavere carbonizzato trovato nella notte a Eboli: è del giornalista Luca Esposito

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