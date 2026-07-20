Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli primi dettagli sulla morte | Picchiato e dato alle fiamme una violenza cieca

Da ilmattino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il giornalista di 53 anni è stato trovato morto a Eboli. Secondo i primi accertamenti, è stato picchiato e successivamente dato alle fiamme. La polizia sta svolgendo indagini e analizza le prove raccolte sul luogo. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte o sui possibili responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Iniziano a emergere i primi dettagli sulla fine del giornalista 53enne Luigi "Luca" Esposito al termine di alcuni accertamenti medico legali preliminari svolti in mattinata prima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

luca esposito giornalista ucciso a eboli primi dettagli sulla morte picchiato e dato alle fiamme una violenza cieca
© Ilmattino.it - Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, primi dettagli sulla morte: «Picchiato e dato alle fiamme, una violenza cieca»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

Video Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

Notizie e thread social correlati

Eboli, ucciso il giornalista e dipendente Arpac Luca Esposito: corpo dato alle fiammeUn uomo di 53 anni è stato trovato ucciso e il suo corpo dato alle fiamme nel Salernitano.

Ucciso e dato alle fiamme a Eboli, l?atroce esecuzione del giornalista sportivo Luca EspositoUn giornalista sportivo è stato ucciso a Eboli, dove è stato prima colpito con un colpo di pistola, poi cosparso di liquido infiammabile e dato alle...

Temi più discussi: Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme; Luigi Luca Esposito, chi è il giornalista sportivo ucciso a Eboli: 53 anni, due lauree e una passione per la Salernitana; Luca Esposito, chi era il giornalista sportivo ucciso a Eboli. FOTO.

luca esposito luca esposito giornalista uccisoOmicidio a Eboli: chi era Luca Esposito, il giornalista sportivo uccisoLuca Esposito, noto giornalista sportivo, è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. Un delitto che ha lasciato tutti senza parole. notizie.it

luca esposito luca esposito giornalista uccisoEboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiammeIl corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nel Salernitano. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web