Il giornalista di 53 anni è stato trovato morto a Eboli. Secondo i primi accertamenti, è stato picchiato e successivamente dato alle fiamme. La polizia sta svolgendo indagini e analizza le prove raccolte sul luogo. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte o sui possibili responsabili.

Iniziano a emergere i primi dettagli sulla fine del giornalista 53enne Luigi "Luca" Esposito al termine di alcuni accertamenti medico legali preliminari svolti in mattinata prima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, primi dettagli sulla morte: «Picchiato e dato alle fiamme, una violenza cieca»

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Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

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