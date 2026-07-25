Un uomo tunisino di 26 anni è stato arrestato ad Eboli e ha confessato l’omicidio di un giornalista. Il corpo della vittima, bruciato, è stato trovato in un terreno agricolo nel quartiere Cioffi. La polizia ha fermato il sospetto, che ha fornito una confessione durante l’interrogatorio davanti al giudice. L’indagine riguarda il delitto avvenuto nel quartiere, con le forze dell’ordine che continuano le verifiche sulle circostanze.

Omicidio del giornalista: fermato un 26enne tunisino. SALERNO (ITALPRESS) – Un grave delitto ha scosso la comunità di Eboli, dove il corpo di un giornalista è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo nel quartiere Cioffi. Le indagini hanno portato all’arresto di un 26enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare nel nostro Paese, che ha confessato l’omicidio. Attualmente, l’uomo è detenuto presso la casa circondariale di Salerno, in attesa della convalida del fermo da parte del Gip. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno hanno avuto un’importante accelerazione grazie al lavoro dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Eboli: arrestato un tunisino di 26 anni per omicidio, ha confessato al giudice.

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Giornalista ucciso a Eboli, il 26enne arrestato confessa l'omicidio. Il killer tradito da ...

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Arrestato un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora, per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito avvenuto il 19 luglio a Eboli. Ha confessato dopo essere stato rintracciato in un casolare abbandonato. Approfondisci sul sito o su Liratv Play #arresto #carabinie x.com

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