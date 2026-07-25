È morto Lou Koller il cantante dei Sick of It All aveva 59 anni

È deceduto a 59 anni Lou Koller, cantante e fondatore dei Sick of It All. La morte è avvenuta dopo una lunga lotta contro un tumore all'esofago.

Lutto nel mondo della musica: è morto a soli 59 anni Lou Koller, storico cantante e fondatore dei Sick of It All. Il musicista lottava da tempo contro un tumore all'esofago. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LOU KOLLER, Vocalist of SICK OF IT ALL Dead at 59

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È morto a 59 anni Lou Koller, cantante dei Sick of It All. Abbiamo perso un amico e un frontman iconico x.com

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