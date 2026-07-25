È morto Lou Koller il cantante dei Sick of It All aveva 59 anni
È deceduto a 59 anni Lou Koller, cantante e fondatore dei Sick of It All. La morte è avvenuta dopo una lunga lotta contro un tumore all'esofago.
Lutto nel mondo della musica: è morto a soli 59 anni Lou Koller, storico cantante e fondatore dei Sick of It All. Il musicista lottava da tempo contro un tumore all'esofago. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LOU KOLLER, Vocalist of SICK OF IT ALL Dead at 59
Notizie e thread social correlati
Napoli, morto Luigi Buono, il liutaio aveva 59 anni: «Gentile e affidabile come pochi»Un uomo di 59 anni, noto come liutaio, è morto questa mattina nella sua abitazione a Ponticelli.
Leggi anche: È morto Peppino Di Capri: il grande cantante aveva 87 anni
Temi più discussi: SICK OF IT ALL: è morto Lou Koller; È morto Lou Koller dei Sick Of It All; Addio a Lou Koller, la voce dei Sick Of It All: se ne va un gigante dell’hardcore mondiale; Addio a Lou Koller, storica voce dei Sick Of It All.
È morto a 59 anni Lou Koller, cantante dei Sick of It All. Abbiamo perso un amico e un frontman iconico x.com
Sick Of It All: è morto Lou Koller. Leggi il messaggio della band https://shorturl.at/ALaym RIP LOU facebook
Lou Koller dei Sick of It All è morto a 59 anni reddit
Addio a Lou Koller, voce dei Sick of It All e icona della scena hardcore: aveva 59 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Addio a Lou Koller, voce dei Sick of It All e icona della scena hardcore: aveva 59 anni ... tg24.sky.it
È morto Lou Koller, il cantante dei Sick of It All aveva 59 anniLutto nel mondo della musica: è morto a soli 59 anni Lou Koller, storico cantante e fondatore dei Sick of It All ... fanpage.it