È morto Peppino Di Capri, il cantante e pianista italiano che aveva 87 anni. La sua carriera, lunga oltre sessant’anni, lo ha visto interpretare canzoni d’amore e rappresentare la musica italiana nel corso degli anni. La sua presenza nel panorama musicale è stata significativa, lasciando un segno duraturo. La scomparsa è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La sua musica rimane un punto di riferimento nel patrimonio culturale italiano.

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Peppino Di Capri, il talentuoso pianista e cantautore che ha saputo raccontare l'amore e l'Italia per oltre sessant'anni. L'artista, nato Giuseppe Faiella, si è spento all'età di 87 anni nella sua amata villa di Capri, circondato dall'affetto dei tre figli, dopo aver affrontato con riservatezza una lunga malattia. Con lui se ne va un pezzo di storia della cultura popolare: un interprete capace di fondere la tradizione melodica napoletana con le influenze del rock'n'roll, trasformando brani come Champagne, Roberta e Nun è peccato in autentici pilastri del nostro patrimonio musicale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È morto Peppino Di Capri: il grande cantante aveva 87 anni

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6 anni dopo la morte della moglie, Peppino di Capri ha smesso di negare e ha CONFERMATO le voci.

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È morto Peppino di Capri, il re della melodia italiana. Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone del Novecento. Il cantante è deceduto a 87 anni, dopo una lunga malattia, a Villa Castiglione, a Capri. #Tg1 x.com

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