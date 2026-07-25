Il regista di “The Mask” e “Nightmare 3” è deceduto improvvisamente a 74 anni. La moglie ha dichiarato che era una persona meravigliosa e che per lei significava tutto. Russell, noto come Chuck, ha contribuito in modo significativo al cinema di genere hollywoodiano. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte.

l cinema hollywoodiano di genere perde uno dei suoi artigiani più prolifici e riconoscibili. Charles Raymond Russell, noto al grande pubblico come Chuck Russell, è morto all’età di 74 anni. Il decesso è avvenuto nella giornata di mercoledì 22 luglio nella sua abitazione nei pressi di San Diego, in California, ma la notizia è stata diffusa dalla stampa statunitense solo a distanza di alcune ore, in seguito alla conferma ufficiale fornita dal suo avvocato alla rivista Variety. Secondo le ricostruzioni fornite dal sito Tmz, i vigili del fuoco locali e i paramedici sono intervenuti nella residenza del regista nel primo pomeriggio, rispondendo alla chiamata di emergenza al 911 partita dalla moglie Ania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto improvvisamente a 74 anni Chuck Russell, il regista di “The Mask” e “Nightmare 3”. Il dolore della moglie: “Era una persona meravigliosa, significava tutto per me”

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Chuck Russell, Horror Movie Director, Dead at 74 | E! News

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