Il regista Chuck Russell, noto per aver diretto film come ‘The Mask’ e ‘Nightmare on Elm Street 3’, è morto all’età di 74 anni. La sua carriera ha attraversato generi diversi, tra horror e commedia, distinguendosi per uno stile visivo caratterizzato da neon, fluidi e righe di sangue. La sua influenza nel cinema si è manifestata attraverso pellicole che combinavano elementi rivoluzionari e controcorrente.

Chuck Russell ha fatto la storia del cinema con pellicole sui generis che non potremmo mai dimenticare. Neon, fluidi, righe di sangue. Il suo cinema era rivoluzionario e controcorrente, capace di spaziare con audacia dall’horror alla commedia. Il regista di The Mass, che ha consacrato Jim Carrey, o di Nightmare on Elm Street 3, ci lascia a 74 anni. La notizia della perdita. Chuck Russell, che ha contribuito a lanciare diverse carriere degne di nota come regista di film di genere tra cui “The Mask” del 1994 e “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”, è morto mercoledì nella zona di San Diego. Lui aveva 74 anni. La sua morte è stata confermata dal suo avvocato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morto Chuck Russell: il regista di ‘The Mask’ e di ‘Nightmare on Elm Street 3’ aveva 74 anni

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Chuck Russell The Mask director dead at 74

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