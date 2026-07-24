È morta a 30 anni l’influencer Adriana Garcia si era appena sottoposta a un intervento di chirurgia estetica
L’influencer Adriana Garcia è deceduta a 30 anni. La morte sarebbe stata causata da complicazioni successive a un intervento di chirurgia estetica a cui si era sottoposta di recente.
È morta ad appena 30 anni l’influencer Adriana Garcia. A provocarne il decesso sarebbero state una serie di complicazioni insorte dopo un intervento di chirurgia estetica. Le autorità messicane hanno annunciato l’apertura di un’indagine. La giovane lascia una bambina di 6 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
INFLUENCIADORES QUE MEXERAM COM CARTÉIS ERRADOS
Notizie e thread social correlati
Scegliere un intervento di chirurgia estetica del viso significa affidarsi a professionisti qualificati per ottenere un aspetto più fresco, equilibrato e naturale.Un paziente ha subito un intervento di chirurgia estetica del viso presso una clinica specializzata.
Studio di chirurgia estetica a Crotone, non c'era nulla a norma: due donne senza titoli denunciateA Crotone sono state denunciate due donne ucraine accusate di esercizio abusivo della professione medica.