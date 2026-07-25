Un esempio di come spesso si ignori il reale utilizzo degli smartphone tra i giovani si può trovare osservando semplicemente un mezzo pubblico, un bar o un ristorante. Nonostante le continue discussioni sui rischi della dipendenza digitale, molte persone, anche minorenni, sembrano usare i dispositivi senza panico o preoccupazioni e limitano le conversazioni online solo quando necessario. Non è necessario consultare studi o ricerche: i comportamenti quotidiani mostrano che i giovani non sono schiavi dello smartphone come spesso si sostiene.

N on c’è bisogno di leggere i dati delle molte ricerche in corso, basta salire su un mezzo pubblico, sedersi in un bar, godersi una cena in un ristorante per sbriciolare la retorica in corso che vuole i ragazzini e le giovanissime, schiavi dello smartphone. Lo siamo anche noi adulti. Tanto. Abbiamo sempre il cellulare a portata di occhi, anche se siamo fra amici o con i figli, pronti a chattare o sorridere leggendo un messaggino, a postare la foto del piatto che ci hanno appena portato. Siamo solo fintamente meno “dipendenti”, al punto da permetterci di essere bacchettoni e preoccupati (giustamente) per i nostri figli e nipoti, sempre attaccati al cellulare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È entrato un elefante in casa nostra e noi facciamo finta che non ci sia. Se lo temessimo, come facciamo credere ai minori, saremmo i primi a non entrare in panico se si scarica o non prende, e a limitare le chat

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Lo facevano a turno, poi dicevano: ecco che facciamo se ci provi”. Stup***a per giorni, il racconto dell’orrore

Locatelli a DAZN: «Non siamo riusciti a reagire alla pressione e questo è evidente. Giusto che i tifosi ci fischino e contestino se facciamo queste prestazioni»Nel corso di un'intervista a DAZN, il giocatore ha ammesso che la squadra non è riuscita a reagire alla pressione durante la partita, dichiarando che...

Argomenti più discussi: Gigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi, il sì davanti a Mbappé e Haaland; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, le foto del matrimonio in Puglia: dieci anni d’amore, rose bianche e una notte di festa; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo: tanti vip del calcio nel paese in festa, da Haaland a Mancini; La moglie è in diretta su TikTok, entra e la picchia col candelabro: Ti seppellisco. Arrestato in flagrante a Lecce.