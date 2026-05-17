Locatelli a DAZN | Non siamo riusciti a reagire alla pressione e questo è evidente Giusto che i tifosi ci fischino e contestino se facciamo queste prestazioni
Nel corso di un'intervista a DAZN, il giocatore ha ammesso che la squadra non è riuscita a reagire alla pressione durante la partita, dichiarando che questa situazione è evidente. Ha anche commentato che è giusto che i tifosi fischino e contestino quando le prestazioni non soddisfano gli standard. Le sue parole sono arrivate dopo una prestazione deludente, che ha portato a reazioni di contestazione da parte dei sostenitori. Nessuna altra informazione circa dettagli specifici o altre dichiarazioni è stata fornita.
di Luca Fioretti Locatelli a DAZN: «Non siamo riusciti a reagire alla pressione e questo è evidente». Le dichiarazioni del capitano della Juve dopo la Fiorentina. Locatelli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PERCORSO – « Credo anch’io che da quando è arrivato il mister ci sia stata una crescita tecnica e tattica ed è difficile commentare se non si raggiunge l’obiettivo. Abbiamo sofferto la pressione che avevamo, è brutto, abbiamo finito male in casa nostra » CONTESTAZIONE – « È giusto che ci fischino e contestino se facciamo questo tipo di partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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