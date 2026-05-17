Locatelli a DAZN | Non siamo riusciti a reagire alla pressione e questo è evidente Giusto che i tifosi ci fischino e contestino se facciamo queste prestazioni

Nel corso di un'intervista a DAZN, il giocatore ha ammesso che la squadra non è riuscita a reagire alla pressione durante la partita, dichiarando che questa situazione è evidente. Ha anche commentato che è giusto che i tifosi fischino e contestino quando le prestazioni non soddisfano gli standard. Le sue parole sono arrivate dopo una prestazione deludente, che ha portato a reazioni di contestazione da parte dei sostenitori. Nessuna altra informazione circa dettagli specifici o altre dichiarazioni è stata fornita.

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