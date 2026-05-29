Lo facevano a turno poi dicevano | ecco che facciamo se ci provi Stup***a per giorni il racconto dell’orrore

La gestione della sicurezza nei nodi urbani ad alta densità turistica rappresenta da tempo una delle sfide più complesse per le metropoli contemporanee, dove la fluidità dei flussi internazionali si incrocia inevitabilmente con le problematiche legate alla marginalità sociale e al controllo delle aree periferiche dismesse. Quando i percorsi dell’accoglienza formale entrano in contatto con sacche di degrado strutturale, i rischi per l’incolumità dei visitatori aumentano in modo esponenziale. Questo fenomeno impone un monitoraggio costante non solo dei canali di transito principali, ma anche dei quadranti cittadini interessati da fenomeni di occupazione abusiva, dove la carenza di presidi istituzionali favorisce l’insorgere di gravi episodi di devianza e di vulnerabilità estrema. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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